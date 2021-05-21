Зельфира Трегулова представила книгу о Третьяковке в Баку

Трегулова презентовала в Баку книгу о Третьяковке и своих любимых художниках. Особое место в книге отведено Таиру Салахову. На презентации в Баку присутствовали Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Искусствовед, экс-гендиректор Российской государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова побывала в Азербайджане, где представила свою книгу «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд».

Презентация состоялась в Бакинском книжном центре и стала событием. На вечере присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и директор Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

«Произведения русских и советских художников, хранящиеся в Третьяковской галереи, вдохновили на написание данной книги. На самом деле толчком послужили, как ни странно, пандемия и создание двух фильмов, которые мы сделали вместе с очень известными медийными лицами - актером Константином Хабенским и певцом Сергеем Шнуровым»

– Трегулова

Она добавила, что также толчком к написаю книги стал цикл подкастов для "Арзамас", в котором она рассказывала о своих самых любимых художниках ХХ века Третьяковской галереи, среди них особое место занимает Таир Салахов.

«В число этих художников попал человек, который очень много для меня значил и значит - великий художник Таир Салахов. Поэтому книга завершается рассказом о его портрете Кара Караева и работе другого выдающегося художника его же поколения Эрика Булатова»

– Трегулова

Мероприятие открыл заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов, он напомнил о совместных культурных проектах АР и РФ, Третьяковки и Фонда Гейдара Алиева.

«В 2015 году Зельфира Исмаиловна посетила Азербайджанский национальный павильон на Венецианском биеннале, где были представлены произведения художников 60-80-х годов из коллекции Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского национального музея искусств, Музея современного искусства. <…> В 2016 году состоялось открытие выставки «Созвездие Абшерона» в галерее, в которой приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Лейла Алиева. После этой выставки «Созвездие Абшерона» демонстрировалось в Санкт-Петербурге», - рассказал Эмин Мамедов.

По словам Трегуловой, она любит Азербайджан, часто в нем бывает, и рада провести первую зарубежную презентацию книги именно в Баку.

Она выразила благодарность Лейле Алиевой и Фонду Гейдара Алиева.