Ждун станет героем фильма

Российский режиссер Дмитрий Суворов, известный нашему зрителю по кинокартинам "Одна" и "Непослушная", снимет фильм про забавного героя мемов Ждуна – съемки кинокомпания "Наше кино" будет вести под Новороссийском в поселке Абрау-Дюрсо, пишет "Наша Газета Новороссийск".
По задумке режиссера главный герой комедии – маленький мальчик - приезжает к бабушке в курортный поселок на каникулы, где и знакомится с инопланетянином – Ждуном. Школьник помогает ему вернуться на родную планету, а Ждун помогает ему "разрулить" накопившиеся проблемы в семье.
Съемки начнутся уже сентябре этого года, будут проходить в Москве и в Абрау-Дюрсо. Выход комедии в прокат намечен на весну-лето 2024 года.
Напомним, Ждун - распространенное в Рунете название скульптуры Гомункула слоноподобного, созданного голландской художницей Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в мае 2016 года. Скульптура изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в ожидающей позе.