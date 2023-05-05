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Ждун станет героем фильма

Памятник Ждуну в Чите
© Фото: Скриншот с сайта wikipedia.org
Герой мемов Ждун станет героем художественного фильма, который снимет под Новороссийском режиссер Дмитрий Суворов. Он выступит в роли инопланетянина, решающего семейные проблемы маленького мальчика.

Российский режиссер Дмитрий Суворов, известный нашему зрителю по кинокартинам "Одна" и "Непослушная",  снимет фильм про забавного героя мемов Ждуна – съемки кинокомпания "Наше кино" будет вести под Новороссийском в поселке Абрау-Дюрсо, пишет "Наша Газета Новороссийск". 

По задумке режиссера главный герой комедии – маленький мальчик - приезжает к бабушке в курортный поселок на каникулы, где и знакомится с инопланетянином – Ждуном. Школьник помогает ему вернуться на родную планету, а Ждун помогает ему "разрулить" накопившиеся проблемы в семье. 

Съемки начнутся уже сентябре этого года, будут проходить в Москве и в Абрау-Дюрсо. Выход комедии в прокат намечен на весну-лето 2024 года. 

Напомним, Ждун - распространенное в Рунете название скульптуры Гомункула слоноподобного, созданного голландской художницей Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в мае 2016 года. Скульптура изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в ожидающей позе.  

На большие экраны в России выйдет ремейк картины &quot;Гостья из будущего&quot; 

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