Ждун станет героем фильма

Опубликовано: 2:24, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Герой мемов Ждун станет героем художественного фильма, который снимет под Новороссийском режиссер Дмитрий Суворов. Он выступит в роли инопланетянина, решающего семейные проблемы маленького мальчика.

Российский режиссер Дмитрий Суворов, известный нашему зрителю по кинокартинам "Одна" и "Непослушная", снимет фильм про забавного героя мемов Ждуна – съемки кинокомпания "Наше кино" будет вести под Новороссийском в поселке Абрау-Дюрсо, пишет "Наша Газета Новороссийск".

По задумке режиссера главный герой комедии – маленький мальчик - приезжает к бабушке в курортный поселок на каникулы, где и знакомится с инопланетянином – Ждуном. Школьник помогает ему вернуться на родную планету, а Ждун помогает ему "разрулить" накопившиеся проблемы в семье.

Съемки начнутся уже сентябре этого года, будут проходить в Москве и в Абрау-Дюрсо. Выход комедии в прокат намечен на весну-лето 2024 года.

Напомним, Ждун - распространенное в Рунете название скульптуры Гомункула слоноподобного, созданного голландской художницей Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в мае 2016 года. Скульптура изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в ожидающей позе.