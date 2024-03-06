Завтра в Ростове пройдет первый весенний субботник

На Юг России пришла настоящая весна – одними из первых ее ощутили жители Ростова-на-Дону, а значит – пришло время приводить город в порядок. Власти донской столицы призвали горожан завтра выйти на первый в сезоне общегородской субботник.

Уже завтра жители Ростова-на-Дону с самого утра, с 9 часов, начнут наводить порядок в городе – именно в это время здесь стартует первый в этом 2024 году общегородской субботник, рассказали в мэрии донской столицы.

Работы много – за долгие зимние месяцы в городе поднабралось мусора, потускнели фасады домов, а в бесхозных дворах и особенно в районах мусоросборки образовались целые залежи мусора, поэтому власти пригласили всех неравнодушных жителей, предприятия, организации, общественные и волонтерские движения, управляющие компании, ТСЖ навести порядок в городе, передает "АиФ-Ростов".

Завтра уборка затронет большей частью центральную часть города - проспект Чехова и лестницу, ведущую к набережной, Буденновский проспект, но активисты не оставят без внимания и рощу на левом берегу – любимое место отдыха ростовчан.