Засуха оставила Геленджик без воды

Вода подается по сокращенной схеме из-за засухи в Геленджике. В полном объеме водоснабжение курорта осуществляется в утренние и вечерние часы.

В Геленджике были введены ограничения водоснабжения из-за засухи и экстремально жарких погодных условий.

«На сегодняшний день порядка 30% скважин Дивноморского водозабора стоят без воды из-за засухи. В таких условиях мы вынужденно снижаем давление для заполнения РЧВ ночью примерно с 21:30 до 05:30 и днем с 09:30 до 17:30. Эта мера позволяет подавать воду с нормативным давлением в часы пикового разбора утром и вечером»

– муниципальный центр управления города-курорта.

Одним из ключевых факторов, приведших к введению ограничений водоснабжения, является опустошение 30% скважин дивноморского водозабора, который является основным источником питьевой воды для жителей и туристов Геленджика. Засуха привела к понижению уровня грунтовых вод, что сделало невозможным обеспечение полноценного водоснабжения города.

Уточняется, что в полном объеме водоснабжение курорта организовано в утренние и вечерние часы.