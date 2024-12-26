Вестник Кавказа

Защитник сборной Узбекистана может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник сборной Узбекистана может перейти в "Манчестер Сити"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Английский гранд "Манчестер Сити" нацелен усилить линию обороны сенсационным узбеком из "Ланса" Хусановым, который за короткий срок привлек внимание топ-клубов своей игрой.

Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов сменит чемпионат в ближайшее время, сообщают спортивные СМИ.

Талантливым игроком заинтересовался английский "Манчестер Сити", который уже направил предложение о трансфере французского "Лансу", за который играет столп обороны узбекистанской сборной. 

Сообщается, что сумма трансфера составляет порядка 50 млн евро. По информации спортивных инсайдеров, Хусанов положительно относится к возможному переходу. 

Отметим, что защитник выступает за "Ланс" с 2023 года. Если трансфер состоится, Хусанов станет самым дорогим игроком из Узбекистана в истории футбола.

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