Защитник сборной Узбекистана может перейти в "Манчестер Сити"

Английский гранд "Манчестер Сити" нацелен усилить линию обороны сенсационным узбеком из "Ланса" Хусановым, который за короткий срок привлек внимание топ-клубов своей игрой.
Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов сменит чемпионат в ближайшее время, сообщают спортивные СМИ.
Талантливым игроком заинтересовался английский "Манчестер Сити", который уже направил предложение о трансфере французского "Лансу", за который играет столп обороны узбекистанской сборной.
Сообщается, что сумма трансфера составляет порядка 50 млн евро. По информации спортивных инсайдеров, Хусанов положительно относится к возможному переходу.
Отметим, что защитник выступает за "Ланс" с 2023 года. Если трансфер состоится, Хусанов станет самым дорогим игроком из Узбекистана в истории футбола.