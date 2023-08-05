Опубликовано: 10:54, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогноз до 10 августа дали в Гидрометцентре. Чрезвычайная жара в Москве и соседних регионах продержится до среды. Ближайшие дни пройдут в зное до плюс 33-34.

Москва и Центральная Россия в целом в эти дни переживает за это лето самый жаркий период. Специалисты считают, что температура понизится до нормальных температур в середине предстоящей недели.

"Погода очень жаркая в Центральной России. В нечерноземной зоне - Москве и сопредельных областях выпущено штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура 31-34 градуса"

– научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Жара в ближайшие дни будет нарастать: в субботу в столице плюс 30-32, в воскресенье и понедельник - до плюс 33. Вторник также отметится 30-градусной жарой, к которой могут прибавиться короткие дожди.

"Это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона. <…> Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов"

– Вильфанд

Погода начнет меняться в среду, 9 августа, после чего вернется к нормальным и пониженным значениям, могут участиться осадки, передает РИА Новости.

"Переходный день будет в среду - еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры. В четверг - 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса"

– Вильфанд

После недели сильной жары, погода будет ощущаться как очень холодная, несмотря на то, что для середины августа плюс 20 - нормальное среднее значение.