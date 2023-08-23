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Жара не собирается покидать Сочи

Малый Кубанский мост
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жаркая погода, установившаяся в курортном Сочи, пришла всерьез и надолго: по крайней мере, до сентября она никуда не денется, и лишь в первые дни осени в регионе возможны короткие дожди, утверждают синоптики.

Несмотря на то, что во многие регионы Северного Кавказа, да и на юг России, пришли дожди и похолодание, туристов и жителей Сочи такая погода ждет еще не скоро, заявили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пока на всей Кубани до 24 августа действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, однако Сочи оно не касается – на территории города-курорта жара стоит больше двух недель, и сдаваться она пока не собирается.

"Дожди в Сочи придут нескоро, 1 и 2 сентября может пройти небольшой дождь, а настоящий ливень ожидается только 4 сентября"

- Краснодарский гидрометцентр

А последствия такой жары уже сказываются на экологии курорта: кое-где обмелела крупная река Сочи, пересохли Агурские водопады, а на водопадах Два брата в Сочинском национальном парке воды стало меньше.

Но больше всех страдают люди: не спасает и море, температура воды в котором составляет рекордных 28 градусов, ни кондиционеры, мощностей которых попросту не хватает.

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