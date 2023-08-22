В Краснодарский край придут ливни с грозами

На Кубани в ближайшие часы ожидаются ливни в сопровождении сильного ветра. На фоне непогоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, ожидающейся в южной части региона в самое ближайшее время. Об этом информирует Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу, на юг Кубани сегодня вечером и в ночь на среду обрушится ливень
"До конца суток 22 августа местами в южной половине края (исключая муниципальное образование Сочи зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом"
– сказано в тексте
Порывы ветра местами будут превышать 20 метров в секунду.