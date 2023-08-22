Аномальная жара в Краснодарском крае начнет спадать

Опубликовано: 10:10, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рекордная жара уходит из Краснодарского края. С сегодняшнего дня температура воздуха начнет постепенно снижаться, ночи станут свежими.

Период 40-градусной жары в Краснодарском крае завершается, снижение температуры начнется с сегодняшнего дня.

«Сегодня аномально жаркий антициклон, господствующий над территорией Кубани, начнет постепенно сдавать свои позиции и в погоде появятся признаки постепенного понижения температуры – в небе будут появляться облака, а ветер развернется на западные румбы»

– ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус

Ближайшей ночью прогнозируется 18-23 градуса, следующей - уже только плюс 14-19. В дневные часы синоптики обещают до плюс 29-34. Во вторник есть небольшая вероятность коротких гроз в отдельных районах. Комфортная погода установится на Кубани к концу рабочей недели.