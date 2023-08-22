РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лесной пожар под Ростовом набирает силу

Лесной пожар под Ростовом набирает силу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За минувшую ночь лесной пожар, вспыхнувший накануне в Орловском районе под Ростовом, несмотря на все усилия огнеборцев, набрал мощь: его площадь выросла с 20 до 190 гектаров.

Вчера вечером в Орловском районе Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Огонь охватил площадь в 20 га, но за короткое время он вырос до 125 га, также огнем было охвачено и 25 га, где огонь зацепил лишь верхушки деревьев, однако за ночь пожар охватил уже 190 га леса, передает РИА Новости.

Еще ночью к ликвидации пожара подключили 162 огнеборцев и 51 единицу специальной техники, а также силы и средства муниципалитета и других специальных ведомств, однако пока эти усилия результатов не дали.

"По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 190 гектаров, к его тушению привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники"

- МЧС Ростовской области

Пожар бушует в Зимовниковском лесничестве, угрозы населенным пунктам не наблюдается.

На Бештау горит ландшафт

На Бештау горит ландшафт

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2420 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version