Лесной пожар под Ростовом набирает силу

Опубликовано: 10:07, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшую ночь лесной пожар, вспыхнувший накануне в Орловском районе под Ростовом, несмотря на все усилия огнеборцев, набрал мощь: его площадь выросла с 20 до 190 гектаров.

Вчера вечером в Орловском районе Ростовской области вспыхнул крупный лесной пожар, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Огонь охватил площадь в 20 га, но за короткое время он вырос до 125 га, также огнем было охвачено и 25 га, где огонь зацепил лишь верхушки деревьев, однако за ночь пожар охватил уже 190 га леса, передает РИА Новости.

Еще ночью к ликвидации пожара подключили 162 огнеборцев и 51 единицу специальной техники, а также силы и средства муниципалитета и других специальных ведомств, однако пока эти усилия результатов не дали.

"По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 190 гектаров, к его тушению привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники"

- МЧС Ростовской области

Пожар бушует в Зимовниковском лесничестве, угрозы населенным пунктам не наблюдается.