Запрет на экспорт летнего дизтоплива отменен в России

Экспорт летнего "дизеля", запрещенный с 21 сентября, снова разрешен в России. Такое решение приняло правительство.

Снят запрет на поставки за рубеж летнего дизельного топлива из России, о его отмене сообщает Минэнерго.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации"

– министерство

По данным ведомства, за это время биржевые оптовые цены на летнее дизтопливо упали. Запасы же его выросли на 14% и превышает 3,2 млн т.

В министерстве напомнили, что зимой летний "дизель" пользуется в России меньшим спросом из-за холодной погоды. Это стало одной из причин, по которым стало возможным отменить запрет на экспорт – наряду со стабилизацией ситуации с ценами.

Кроме того, предполагается, что это решение поможет поддержать на высоком уровне выпуск бензина и зимнего дизельного топлива. Именно они сейчас пользуются высоким спросом в России.