Запрет на экспорт летнего дизтоплива отменен в России

Снят запрет на поставки за рубеж летнего дизельного топлива из России, о его отмене сообщает Минэнерго.
"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации"
– министерство
По данным ведомства, за это время биржевые оптовые цены на летнее дизтопливо упали. Запасы же его выросли на 14% и превышает 3,2 млн т.
В министерстве напомнили, что зимой летний "дизель" пользуется в России меньшим спросом из-за холодной погоды. Это стало одной из причин, по которым стало возможным отменить запрет на экспорт – наряду со стабилизацией ситуации с ценами.
Кроме того, предполагается, что это решение поможет поддержать на высоком уровне выпуск бензина и зимнего дизельного топлива. Именно они сейчас пользуются высоким спросом в России.