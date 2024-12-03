Запасы топлива в Абхазии обеспечат свет в больницах

После введения нового графика отключения электроэнергии в Абхазии больницам и другим соцобъектам придется использовать генераторы и запасы топлива. Их должно хватит до пополнения резервов.

В Абхазии запасов топлива хватит на обеспечение больниц, хлебных производств и силовых структур в приоритетном порядке, отметили представители топливных компаний на встрече с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунба.

Для того, чтобы поставщики могли пополнять топливные резервы, республике необходимо погасить долги. Этот вопрос поручили Минэнерго и Минфину.

В ходе встречи лидер Абхазии также подчеркнул, что не менее 5 т топлива в сутки будет необходимо, чтобы обеспечить медучреждения бесперебойным электричеством. Глава Минздрава республики Эдуарда Бутба передал, что ресурсы генераторов в медицинских учреждениях ограничены в ресурсах, но работают исправно.

В первую очередь нужно обеспечить энергией родильное отделение и хирургический блок в Республиканской больнице.

«Благодаря помощи местной администрации, городская и инфекционная больницы Сухума также получили дизель-генераторы. Кроме того, они имеются в психиатрической больнице и онкологическом диспансере»

- Эдуард Бутба

Он проверил, как больница работает при отключении электричества: генераторы успешно питают учреждение, а резервов хватит на достаточное время.

Напомним, что в Абхазии ввели новый график отключения электроэнергии. С 9 декабря страна будет оставаться без света на 9 часов 20 минут ежедневно.