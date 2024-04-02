Запасы нефти в Казахстане достигнут 1 трлн тонн

Сегодня запасы нефти в Казахстане составляют 4 млрд 4 млн тонн. В будущем они могут составить 1 трлн тонн нефти, рисков что нефть в Казахстане иссякнет нет.

Об имеющихся запасах нефти в Казахстане и перспективах месторождений рассказал председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства страны Ерлан Акбаров.

«В настоящее время страна располагает запасами нефти, равными 4 млрд 400 млн тонн. Из них запасы нефти категории С1, подлежащие переработке, составляют 2 млрд 900 млн тонн. Это запасы нынешних недропользователей. Кроме того, имеются нефтяные месторождения, где идет разведка»

– Акбаров

Он добавил, что сейчас по оценкам запасы казахстанской нефти равны 78 млрд тонн. Специалисты успешно реализуют проект «Евразия» в сфере нефтедобычи в Казахстане, изучают нижний слой отложения бассейна Каспийского моря.

«Осадочные породы на поверхности Каспийского моря достигают высоты до 25 км. Научные прогнозы показали, что запасы достигнут около 1 трлн тонн»

– Акбаров