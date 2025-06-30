Запад Сирии охватили лесные пожары

В западной провинции Сирии Латакии разгорелись лесные пожары, которые не удается потушить. По предварительным оценкам, они нанесли серьезный ущерб лесу и сельскохозяйственным угодьям.

Лесные пожары охватили несколько провинций на западе Сирии, рассказал министр по ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве страны на переходный период Раед ас-Салех.

По его словам, зона возгорания расширяется из-за сильного ветра и жары.

"Лесные пожары в провинции Латакия охватывают все большую площадь: это происходит из-за сильного ветра и повышенной температуры воздуха. Мы уже направили туда несколько дополнительных пожарных бригад"

- Раед ас-Салех

Огнеборцы наблюдают сложности в тушении пожаров, отметил министр. Он передал, что охваченные огнем районы находятся на пересеченной местности. Расширению зоны пожаров также способствует удаленность водоемов от очагов возгорания и взрывы боеприпасов, оставшихся после вооруженных конфликтов.

Согласно оценкам спасателей, огонь нанес серьезный ущерб лесному массиву, сельскохозяйственным полям и фруктовым садам в Латакии. В данный момент потушить пожар не удается.

Уточняется, что еще один пожар произошел в столице Сирии, Дамаске. Сейчас пламя потушено, о причинах и пострадавших не сообщается.