Заморозок ожидается в Московской области

Опубликовано: 12:54, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики предупреждают об опасной погоде в выходные. Ночь и утром воскресенья могут оказаться морозными.

В предстоящие выходные в столичном регионе прогнозируются ночные заморозки.

«Московская область: местами заморозки до минус 2 градусов. Период предупреждения – с 21:00 16 сентября до 9:00 17 сентября»

– Гидрометцентр России

Из-за минусовых температур в ночь и утром воскресенья погода объявлена опасной, «желтый» уровень.

При этом днем будет стоять сухая ясная погода, которая позволит воздуху прогреться до 16-20 градусов.