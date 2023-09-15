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Заморозок ожидается в Московской области

Заморозок ожидается в Московской области
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики предупреждают об опасной погоде в выходные. Ночь и утром воскресенья могут оказаться морозными.

В предстоящие выходные в столичном регионе прогнозируются ночные заморозки.

«Московская область: местами заморозки до минус 2 градусов. Период предупреждения – с 21:00 16 сентября до 9:00 17 сентября»

– Гидрометцентр России

Из-за минусовых температур в ночь и утром воскресенья погода объявлена опасной, «желтый» уровень.

При этом днем будет стоять сухая ясная погода, которая позволит воздуху прогреться до 16-20 градусов.

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