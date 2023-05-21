Замминистра Кучеренко умер в самолете с Кубы

Опубликовано: 13:21, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рабочая поездка на Кубу стала последней в жизни 46-летнего замглавы Минобрнауки. Кучеренко стало плохо в самолете на пути домой. Врачам не удалось спасти пациента.

Умер замглавы российского Минобрнауки Петр Кучеренко. Ему было 46 лет, смерть настигла замминистра в самолете, возвращавшемся из кубинской столицы в российскую.

"20 мая скончался статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу"

– пресс-служба министерства

Самолет с Кучеренко на борту экстренно приземлился на Ставрополье, в аэропорту Минеральных Вод. Лайнер встречали медики скорой помощи.

"Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался"

– Минздрав Ставропольского края

На Кубе российская делегация обсуждала начало нового этапа сотрудничества Москвы и Гаваны, а также возможности для развития взаимного туризма в связи с перезапуском прямого авиасообщения.