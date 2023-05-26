Опубликовано: 7:45, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для завершения конфликта на Украине необходимо ликвидировать "природу нацистской власти" в Киеве. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ.

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Это произойдет в том случае, если не будет ликвидирована нацистская природа власти действующего киевского режима.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни"

– Дмитрий Медведев.

Далее политик выразил уверенность в том, что при нынешнем режиме «будет три года перемирия, два года конфликта - и снова все повторится».

«Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве»

– Дмитрий Медведев