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Замглавы Совбеза РФ сказал, когда закончится конфликт на Украине

Замглавы Совбеза РФ сказал, когда закончится конфликт на Украине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Для завершения конфликта на Украине необходимо ликвидировать "природу нацистской власти" в Киеве. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ.

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Это произойдет в том случае, если не будет ликвидирована нацистская природа власти действующего киевского режима.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни"

– Дмитрий Медведев.

Далее политик выразил уверенность в том, что при нынешнем режиме «будет три года перемирия, два года конфликта - и снова все повторится».

«Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве»

– Дмитрий Медведев

Карин Кнайсль: &quot;В решении конфликта на Украине может помочь Китай, а западная дипломатия мертва&quot;

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