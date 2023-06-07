Замглавы Минстроя Дагестана отправлен в отставку

Опубликовано: 9:40, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане уволен с должности заместитель главы Минстроя республики Залкип Залкипов – указ об увольнении подписал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение, согласно которому заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Залкип Залкипов освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной службы.

"Освободить Залкипова Залкипа Абдулкадировича от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и уволить с государственной гражданской службы по собственному желанию", - говорится в документе, передает "АиФ-Дагестан".

Указ премьер-министра уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Дагестана.