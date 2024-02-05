Замглавы администрации президента России поздравил Ильхама Алиева

Замруководителя администрации российского президента Магомедсалам Магомедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах главы государства. Он направил поздравительное письмо.
"Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики. Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики"
– Магомедсалам Магомедов
Замглавы администрации президента России пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и дальнейших успехов на посту главы государства. Азербайджанскому народу Магомедов пожелал "мира, согласия и благополучия".
Напомним, Ильхам Алиев победил на выборах президента, которые прошли 7 февраля. За него отдали голоса 92,12% избирателей.