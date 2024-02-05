Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Замглавы администрации президента России поздравил Ильхама Алиева

Замглавы администрации президента России поздравил Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель руководителя администрации президента РФ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву. Магомедсалам Магомедов поздравил его с победой на выборах президента Азербайджана.

Замруководителя администрации российского президента Магомедсалам Магомедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах главы государства. Он направил поздравительное письмо.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики. Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики"

– Магомедсалам Магомедов

Замглавы администрации президента России пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и дальнейших успехов на посту главы государства. Азербайджанскому народу Магомедов пожелал "мира, согласия и благополучия".

Напомним, Ильхам Алиев победил на выборах президента, которые прошли 7 февраля. За него отдали голоса 92,12% избирателей.

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