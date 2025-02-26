Закон об иноагентах в Грузии не предполагает ограничений – власти

Грузинский законопроект об "иностранных агентах" не будет накладывать никаких ограничений, рассказал руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.

Никаких ограничений в связи со скорым вступлением в действие нового закона об иноагентах, который представляет собой точную копию американского закона FARA, не предвидится, сообщил глава Антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили.

По его словам, основная, и очень важная цель закона – помогать налаживать более прочное сотрудничество с донорскими организациями.

Кроме того, добавил Купрашвили, благодаря новому закону граждане страны смогут подробнее узнать о проектах, которые воплощаются в жизнь в Грузии.

"Речь никоим образом не идет о наложении каких-либо ограничений"

– Купрашвили

Глава ведомства добавил, что нормы закона будут распространяться на СМИ, неправительственные организации и физлиц, получающих иностранное финансирование и ведущих политическую деятельность.