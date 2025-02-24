Вестник Кавказа

Когда новый закон об иноагентах в Грузии вступит в силу?

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Антикоррупционное бюро Грузии рассказало, когда вступит в силу новый закон об иноагентах, аналог американского FARA. Датой назначили 31 мая.

Новый закон "О регистрации иностранных агентов" вступит в силу 31 мая, сообщило Антикоррупционное бюро Грузии.

За 10 дней до этого, то есть 21 мая, пройдет информационная встреча. На ней расскажут общественности о вопросах, связанных с законом.

Напомним, что парламент Грузии принял принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах 1 апреля 2025 года. Он стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). "За" принятие закона проголосовали 86 депутатов, никто не выступил "против".

Закон предусматривает статус иноагента не только для юридических, но и физических лиц. За неисполнение может быть уголовная ответственность.

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