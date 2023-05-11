Закон о криптовалюте примут в Турции

Государство в скором времени сможет законодательно регулировать оборот криптовалюты в Турции – соответствующий законопроект разработала Партия справедливости и развития, на будущей неделе он поступит в парламент. Детали документа стали известны телеканалу TGRT.
Оборотом криптовалюты займется Совет по рынку капитала. При покупке и продаже криптовалюты придется заплатить специальный налог. Планируется также внедрить правила, по которым будет производиться лицензирование площадок, торгующих криптовалютой, криптобирж и брокеров. Кроме того, предполагается продумать систему штрафов и санкций, которые будут применяться в случае установленных нарушений, и схемы решения споров.
Все эти темы будут регулироваться Советом по рынку капитала. Это же ведомство будет выдавать разрешения на разработку, использование и продажу блокчейн, регулировать участие турецкого Совета по научным и технологическим исследованиям. Авторы инициативы рассчитывают таким образом дать импульс развитию соответствующих технологий в стране.