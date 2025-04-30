Вестник Кавказа

Закон о государственных языках снова разрабатывают в Северной Осетии

Закон о государственных языках снова разрабатывают в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии возобновили работу над законом о государственных языках. Глава республики заверил, что он будет живым, работающим на практике документом.

Разработка закона о государственных языках снова ведется в Северной Осетии, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

"Но закон нужен – он задаст вектор, расставит ориентиры"

– Меняйло

Он подчеркнул, что создаваемый закон планируется сделать живым документом, основанным на практике: при необходимости в него будут внесены изменения.

В то же время, уточнил глава региона, сейчас необходимо осознать, как вышло так, что в течение нескольких десятилетий к созданию закона приступали, но доводить работу до конца не удавалось, – эти детали необходимо принять во внимание.

Меняйло поручил председателю парламента Таймуразу Тускаеву привлечь максимальное число человек к обсуждению закона, в том числе это будут и эксперты, и общественность, и специалисты Миннаца.

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