Закон о государственных языках снова разрабатывают в Северной Осетии

Разработка закона о государственных языках снова ведется в Северной Осетии, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
"Но закон нужен – он задаст вектор, расставит ориентиры"
– Меняйло
Он подчеркнул, что создаваемый закон планируется сделать живым документом, основанным на практике: при необходимости в него будут внесены изменения.
В то же время, уточнил глава региона, сейчас необходимо осознать, как вышло так, что в течение нескольких десятилетий к созданию закона приступали, но доводить работу до конца не удавалось, – эти детали необходимо принять во внимание.
Меняйло поручил председателю парламента Таймуразу Тускаеву привлечь максимальное число человек к обсуждению закона, в том числе это будут и эксперты, и общественность, и специалисты Миннаца.