Заканчивается строительство тоннеля из Лачина в Кельбаджар

Строительств тоннеля Муровдаг подходит к концу. Парный автомобильный тоннель свяжет Лачин и Кельбаджар.
Представитель управления строительства Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана Фидан Кяльбиева сообщила о том, что строительств тоннеля Муровдаг подходит к концу.
В длину тоннель протянется на 11 658 м, ширина объекта инфраструктуры составит 12 с.
Кяльбиева отметила, что благодаря появлению тоннеля, сократится путь из Лачина в Кельбаджар и обратно.
Напомним, что Муровдагский тоннель будет пролегать через Муровдагский хребет. Он призван стать альтернативой маршруту через Омарский перевал, который зимой становится труднопроходимым из-за снегопадов.