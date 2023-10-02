Заканчивается строительство тоннеля из Лачина в Кельбаджар

Опубликовано: 11:51, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительств тоннеля Муровдаг подходит к концу. Парный автомобильный тоннель свяжет Лачин и Кельбаджар.

Представитель управления строительства Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана Фидан Кяльбиева сообщила о том, что строительств тоннеля Муровдаг подходит к концу.

В длину тоннель протянется на 11 658 м, ширина объекта инфраструктуры составит 12 с.

Кяльбиева отметила, что благодаря появлению тоннеля, сократится путь из Лачина в Кельбаджар и обратно.

Напомним, что Муровдагский тоннель будет пролегать через Муровдагский хребет. Он призван стать альтернативой маршруту через Омарский перевал, который зимой становится труднопроходимым из-за снегопадов.