Зайта Орцханова утвердили на посту мэра Магаса

Опубликовано: 19:57, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Администрация Магаса

Мэрию Магаса на постоянной основе возглавил Зайт Орцханов. С февраля нынешнего года он исполнял обязанности главы городской администрации.

Временно исполняющий обязанности мэра Магаса Зайт Орцханов избавился от приставки "и.о.". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Орцханов был утвержден в должности главы администрации ингушской столицы в ходе заседания городского совета.

Справка

До февраля 2023 года должность мэра Магаса занимал Усман Аушев. Он возглавлял администрацию города с лета 2020 года. Орцханов был его заместителем.