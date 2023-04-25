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Зайта Орцханова утвердили на посту мэра Магаса

Зайт Орцханов
© Фото: Администрация Магаса
Мэрию Магаса на постоянной основе возглавил Зайт Орцханов. С февраля нынешнего года он исполнял обязанности главы городской администрации.

Временно исполняющий обязанности мэра Магаса Зайт Орцханов избавился от приставки "и.о.". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Орцханов был утвержден в должности главы администрации ингушской столицы в ходе заседания городского совета.

Справка

До февраля 2023 года должность мэра Магаса занимал Усман Аушев. Он возглавлял администрацию города с лета 2020 года. Орцханов был его заместителем.

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