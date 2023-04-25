Зайта Орцханова утвердили на посту мэра Магаса

Мэрию Магаса на постоянной основе возглавил Зайт Орцханов. С февраля нынешнего года он исполнял обязанности главы городской администрации.
Временно исполняющий обязанности мэра Магаса Зайт Орцханов избавился от приставки "и.о.". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.
Орцханов был утвержден в должности главы администрации ингушской столицы в ходе заседания городского совета.
Справка
До февраля 2023 года должность мэра Магаса занимал Усман Аушев. Он возглавлял администрацию города с лета 2020 года. Орцханов был его заместителем.