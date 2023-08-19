Захарян переходит в "Реал Сосьедад"

Опубликовано: 15:55, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Москва

Полузащитник ФК "Динамо" Арсен Захарян оформляет свой переход в "Реал Сосьедад". Сегодня хавбек успешно прошел медосмотр.

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян оформляет свой переход в "Реал Сосьедад". Накануне 20-летний хавбек прибыл в Сан-Себастьян. Вместе с ним в Испанию приехали его родители, девушка, несколько советников и переводчик.

Ожидается, что завтра Захарян проведет первую тренировку в составе своей новой команды. По словам гендиректора "Динамо", сегодня Арсен успешно прошел медосмотр.

"По моей информации, Захарян прошел медосмотр"

– Павел Пивоваров

Справка

В сезоне 2022/23 Арсен провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России. На его счету 4 гола и 7 результативных передач. В этом сезоне он сыграл за москвичей в 3 матчах, забив в них один мяч и отдав один ассист.

"Реал Сосьедад" закончил прошлый чемпионат на 4-м месте, набрав 71 очко. Это позволит испанцам выступить в новом сезоне в Лиге чемпионов.