Захарян может перебраться в Нидерланды или Испанию

Опубликовано: 20:34, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

У полузащитника ФК "Динамо" Арсена Захаряна появились два новых варианта продолжения карьеры. Интерес к хавбеку проявляют один нидерландский и один испанский клуб.

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру в Нидерландах или Испании.

В частности, интерес к 20-летнему хавбеку сборной России проявляет амстердамский "Аякс", который переключил свое внимание на него после того, как сорвался трансфер полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. За Захаряна амстердамцы готовы выложить примерно 10 млн евро.

В услугах Захаряна также заинтересован "Реал Сосьедад".По данным СМИ, клуб из Сан-Себастьяна предпримет попытку осуществить этот трансфер, если не сможет договориться с "Манчестер Юнайтед" о переходе полузащитника Донни ван де Бека.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне Захарян провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России. На его счету 4 забитых мяча и 7 результативных передач.