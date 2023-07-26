Опубликовано: 4:30, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо"

Трансфер Арсена Захаряна в "Лацио" может состояться уже в ближайшие дни. Его зарплата в римском клубе составит почти 2 млн евро в год.

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Лацио". Об этом на своих страницах в социальных сетях написал итальянский журналист Николо Скира.

По его словам, выбирая между Захаряном и экс-полузащитником "Айнтрахта" Даити Камадой, римляне отдали предпочтение хавбеку сборной России. Подписать сразу двух игроков "Лацио" не может из-за лимита на игроков не из Европейского союза.

Согласно предварительной информации, в "Лацио" Захарян будет зарабатывать примерно 1,8 млн евро.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что римляне заплатят за 20-летнего россиянина 10 млн евро. Еще 4 млн "Динамо" сможет получить в виде бонусов.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне Захарян провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России, отметившись в них 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами.