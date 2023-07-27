Загрузка отелей в Крыму: на август-2023 забронированы 40% номеров

Опубликовано: 10:18, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток бронирований на следующий месяц в Крыму на четверть меньше, чем в августе 2022 года. На данный момент отели и санатории загружены наполовину.

В августе бронирование крымских санаториев и отелей, по данным на сегодняшний день, в среднем достигает 40%, рассказал глава Минкурортов региона Вадим Волченко.

На конец июля, указал министр, средства размещения загружены – опять же в среднем – чуть более чем наполовину. Однако в некоторых санаториях и отелях заняты 80% номеров, а кое-где свободных мест нет.

"По бронированию в общем поток ниже на порядка 20-25% по отношению к прошлому году, но ситуация очень динамично меняется, на нее так же быстро реагируют отели, снижая цены и давая дополнительные предложения"

– Вадим Волченко

Чиновник добавил, что если спрос увеличится, то подрастет и цена, пишет ТАСС. Сейчас же отдохнуть в Крыму можно на 15% дешевле, чем год назад, отметил он.