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Загрузка отелей в Крыму: на август-2023 забронированы 40% номеров

Загрузка отелей в Крыму: на август-2023 забронированы 40% номеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поток бронирований на следующий месяц в Крыму на четверть меньше, чем в августе 2022 года. На данный момент отели и санатории загружены наполовину.

В августе бронирование крымских санаториев и отелей, по данным на сегодняшний день, в среднем достигает 40%, рассказал глава Минкурортов региона Вадим Волченко.

На конец июля, указал министр, средства размещения загружены – опять же в среднем – чуть более чем наполовину. Однако в некоторых санаториях и отелях заняты 80% номеров, а кое-где свободных мест нет.

"По бронированию в общем поток ниже на порядка 20-25% по отношению к прошлому году, но ситуация очень динамично меняется, на нее так же быстро реагируют отели, снижая цены и давая дополнительные предложения"

– Вадим Волченко

Чиновник добавил, что если спрос увеличится, то подрастет и цена, пишет ТАСС. Сейчас же отдохнуть в Крыму можно на 15% дешевле, чем год назад, отметил он.

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