Власти Крыма решили перенести сроки Ялтинского экономического форума

Опубликовано: 10:23, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ялтинский экономический форум, проведение которого планировалось 29-30 сентября, пройдет позже, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аскенов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в планируемые сроки не состоится, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок"

- Сергей Аксенов

Новая дата проведения форума не указывается, при этом Аксенов оставил ссылку на свой указ от 25 июля 2023 года № 915-рг, в котором признаются утратившими силу некоторые распоряжения Главы Республики Крым.