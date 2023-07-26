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Власти Крыма решили перенести сроки Ялтинского экономического форума

Ялта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ялтинский экономический форум, проведение которого планировалось 29-30 сентября, пройдет позже, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аскенов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в планируемые сроки не состоится, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок"

- Сергей Аксенов

Новая дата проведения форума не указывается, при этом Аксенов оставил ссылку на свой указ от 25 июля 2023 года № 915-рг, в котором признаются утратившими силу некоторые распоряжения Главы Республики Крым.

Ялтинский экономический форум состоится во втором квартале 2023 года

Ялтинский экономический форум состоится во втором квартале 2023 года

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