Задержанные на ПП "Лачин" армянские футболисты арестованы на 10 дней

Опубликовано: 21:05, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд в Азербайджане принял решение об административном аресте футболистов из Армении, ранее осквернивших флаг Азербайджана. Молодые люди были задержаны сегодня в пункте пропуска "Лачин".

Трое армянских футболистов, которые были задержаны сегодня в пункте пропуска "Лачин", будут взяты под административный арест на 10 суток, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Ранее в отношении них было открыто уголовное дело. Установлено, что молодые люди осуществили оскорбительные действия в отношении азербайджанского флага. Они обвинялись по следующим статьям:

ст. 283.2.3 – разжигание ненависти и вражды – национальной, расовой, социальной или религиозной, которое было совершено организованной группой;

ст. 324 – надругательство над флагом или гербом АР.

В рамках расследования подозреваемые были объявлены в международный розыск. Суд выбрал для них арест как меру пресечения. Сегодня мужчины были задержаны.

В Генпрокуратуре уточнили, что право задержанных на защиту было обеспечено. На допросе футболисты признали вину, заявили о раскаянии и пообещали больше не совершать таких действий.

"С соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, уголовное преследование в их отношении было прекращено"

– ГП АР

Однако, так как мужчины снимали свое преступление на видео, а потом опубликовали ролик на Youtube и других ресурсах, в отношении них было запущено административное производство по статье 388-1 Кодекса об административных проступках – о публикации в интернете запрещенной к распространению информации. Суд постановил арестовать их на 10 дней. По окончании этого срока футболисты будут выдворены за пределы Азербайджана.