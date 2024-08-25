Задержанные на акции протеста в Тбилиси проведут за решеткой до 15 суток

Оскорбивших судей Грузии возле ресторана в Тбилиси протестующих приговорили к административному заключению.
Задержанным на акции протеста в Тбилиси назначили административное наказание. Им вменяют мелкое хулиганство и оскорбление полиции.
Сообщается, что участники протеста получили от 10 до 15 суток заключения.
Отметим, что оппозиционеры устроили 12 января акцию возле ресторана "Бабило" в Тбилиси, где проходила вечеринка судей Грузии. Протестующие кидали в судей яйца, выкрикивали обвинения в коррумпированности, а также требовали отпустить участников акций протеста. Полиция отреагировала на беспорядки и задержала 9 человек.