Вестник Кавказа

Задержанные на акции протеста в Тбилиси проведут за решеткой до 15 суток

Задержанные на акции протеста в Тбилиси проведут за решеткой до 15 суток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оскорбивших судей Грузии возле ресторана в Тбилиси протестующих приговорили к административному заключению.

Задержанным на акции протеста в Тбилиси назначили административное наказание. Им вменяют мелкое хулиганство и оскорбление полиции. 

Сообщается, что участники протеста получили от 10 до 15 суток заключения.   

Отметим, что оппозиционеры устроили 12 января акцию  возле ресторана "Бабило" в Тбилиси, где проходила вечеринка судей Грузии. Протестующие кидали в судей яйца, выкрикивали обвинения в коррумпированности, а также требовали отпустить участников акций протеста. Полиция отреагировала на беспорядки и задержала 9 человек.

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