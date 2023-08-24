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Зачем люди крадут дорожные знаки в Казахстане?

Зачем люди крадут дорожные знаки в Казахстане?
© Фото: КазАвтоЖол
Кражи дорожных знаков продолжают совершать некоторые жители Казахстана, рассказали власти. По их данным, похищенное используется в быту – в качестве крышки для кастрюли или лопаты.

Трассы республики из-за воров лишились знаков и инфраструктуры в общей сложности на 20 млн тенге ($43,5 тыс), сообщил оператор автодорог КазАвтоЖол.

"В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение"

– компания

Умельцы приспосабливают знаки под разные полезные предметы, отметили в пресс-службе оператора.

  • Квадратные знаки идут на лопаты. Знаки круглой формы становятся крышками для казанов.
  • Катафоты используют почти по прямому назначению: их закрепляют на велосипедах.
  • Ну, а сетки, призванные сдерживать скот, в итоге ограждают дома.

Впрочем, обращают внимание в QazAvtoJol, в 2023 году краж совершается меньше, чем прежде. 

 

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