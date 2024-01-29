Зачем Армении менять Конституцию? Отвечает глава фракции Пашиняна

Армении необходимо внести изменения в Конституцию, в противном случае страна рискует остаться на обочине, в то время как история уйдет вперед. Такое обоснование дал руководитель правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Изменение Конституции – жизненно важный шаг для Армении, заявил глава парламентской фракции "Гражданского договора" Айк Конджорян.

Политик подчеркнул, что внесение изменений в основной закон страны особенно значимо в условиях, когда прежний миропорядок постепенно обрушается.

При этом депутат призвал не делать никакой текст, в том числе и Конституцию, объектом сакрализации.

Конджорян констатировал, что жизнь постоянно изменяется, и если какой-либо народ не готов к этому, то он может остаться на обочине истории. Соответственно, и Конституция любой страны обязана соответствовать своему времени.

"Как мы смотрим на современные вызовы, как мы собираемся на них отвечать? Об этом идет речь на самом деле"

– парламентарий

Ранее о необходимости Армении принять новую Конституцию заявили практически президент Азербайджана и премьер-министр Армении.

Ильхам Алиев напомнил, что армянская Конституция содержит отсылки к декларации о независимости Армении, а этот документ основан на призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, указал азербайджанский лидер, подписание мирного договора невозможно, пока он фактически противоречит основному закону страны.

В тот же день Никол Пашинян сообщил, что Армении надо разобраться с декларацией о независимости, для чего необходим конституционный референдум.