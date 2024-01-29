Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

За выборами в Баку будет наблюдать делегация ОТГ

За выборами в Баку будет наблюдать делегация ОТГ
В Баку встретили делегацию наблюдателей Организации тюркских государств – ее участники будут наблюдать за ходом свободного волеизъявления избирателей в Сабаильском избирательном округе Баку.

На избирательном участке №1 в Сабаильском избирательном округе столицы встретили делегацию наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Члены делегации будут проводить мониторинг хода внеочередных президентских выборов в стране именно на этом избирательном участке Сабаильского избирательного округа №7.

Напомним, сегодня в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента, впервые в истории независимого Азербайджана они охватывают всю территорию страны, на освобожденных от оккупации ее территориях открыто 26 избирательных участков, на выборах работают более 90 тысяч наблюдателей.

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