За выборами в Баку будет наблюдать делегация ОТГ

В Баку встретили делегацию наблюдателей Организации тюркских государств – ее участники будут наблюдать за ходом свободного волеизъявления избирателей в Сабаильском избирательном округе Баку.
На избирательном участке №1 в Сабаильском избирательном округе столицы встретили делегацию наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).
Члены делегации будут проводить мониторинг хода внеочередных президентских выборов в стране именно на этом избирательном участке Сабаильского избирательного округа №7.
Напомним, сегодня в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента, впервые в истории независимого Азербайджана они охватывают всю территорию страны, на освобожденных от оккупации ее территориях открыто 26 избирательных участков, на выборах работают более 90 тысяч наблюдателей.