Вестник Кавказа

За шутку с минированием школьников из Дагестана вызвали в полицию

За шутку с минированием школьников из Дагестана вызвали в полицию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские школьники сообщили о минировании учебного заведения. Полиция в ходе осмотра здания не нашла подозрительных предметов. Мальчиков доставили в полицию.

В Дагестанских Огнях двое учеников 5-го класса позвонили в экстренную службу и рассказали о минировании школы, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент случился 20 февраля. Школьники заявили, что звонят с Украины. После осмотра здания полиция не нашла каких-либо подозрительных предметов.

Мальчиков вместе с родителями доставили в отдел. Там они сказали, что это была шутка. При этом хулиганы добавили, что не знали, что так нельзя.

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