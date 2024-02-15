За шутку с минированием школьников из Дагестана вызвали в полицию

Дагестанские школьники сообщили о минировании учебного заведения. Полиция в ходе осмотра здания не нашла подозрительных предметов. Мальчиков доставили в полицию.
В Дагестанских Огнях двое учеников 5-го класса позвонили в экстренную службу и рассказали о минировании школы, сообщает пресс-служба МВД республики.
Инцидент случился 20 февраля. Школьники заявили, что звонят с Украины. После осмотра здания полиция не нашла каких-либо подозрительных предметов.
Мальчиков вместе с родителями доставили в отдел. Там они сказали, что это была шутка. При этом хулиганы добавили, что не знали, что так нельзя.