В Дагестане снова "минируют" школы

В полицию дагестанского Каспийска сегодня под вечер снова поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех школ: учебные заведения были эвакуированы, а сообщение о заложенной взрывчатке снова оказалось ложным.

Сегодня вечером дагестанским спецслужбам снова пришлось эвакуировать четыре школы в Каспийске – причиной этого стало анонимное сообщение об их минировании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дежурная часть ОМВД по Каспийску получила информацию о заложенных взрывных устройствах в школах № 4, 8, 12 и 13 в 16:50. Полицейские оперативно довели ее до руководства школ, а самих детей и учителей эвакуировали представители спецслужб, передает "АиФ-Дагестан".

Полицейские тщательно проверили все образовательные учреждения совместно с кинологами и обученными собаками, однако никаких взрывных устройств не обнаружили - информация о заложенных бомбах оказалась ложной.