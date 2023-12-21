В Дербенте угрожали взорвать три школы

Три школы были якобы заминированы в Дербенте. После проверки информация не подтвердилась. По факту ведется следствие.

В администрацию Дербента поступил сигнал о том, что в трех школах города заложены взрывные устройства. На место оперативно прибыли правоохранители, в том числе кинологи. После тщательного обследования помещений никаких потенциально опасных предметов обнаружено не было.

«Сегодня, 17 января, в администрацию Дербента поступило сообщение о минировании школ №№ 18, 12, 8. В целях обеспечения безопасности учащихся было организовано взаимодействие со службами экстренного реагирования»

– пресс-служба мэрии города

По факту проводится расследование, выясняется круг причастных к инциденту лиц. Напомним, что за «телефонный терроризм» предусмотрено пять лет лишения свободы.