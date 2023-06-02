YouTube в России: закроют или нет?

YouTube по ряду причин пока не будет подвергаться блокировке в России, заверил замглавы профильного комитета Госдумы Антон Горелкин.
Прежде всего, обратил внимание он, этот видеохостинг безальтернативен, так что, несмотря на его безусловную враждебность, речи о блокировке не идет.
"Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть (Content Delivery Network, система доставки цифрового контента - ред.) по всей стране"
– Антон Горелкин
Альтернатива YouTube
Законодатель также сообщил о продолжении работы над созданием отечественных видеохостингов. Один из них - "VK видео". По словам Горелкина, сейчас он работает в тестовом режиме, а на следующий этап перейдет уже к осени.
Депутат посоветовал постепенно перебираться в российские видеосервисы - "Дзен" и в VK.