YouTube в России: закроют или нет?

Опубликовано: 19:22, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможность блокировки YouTube на территории РФ прокомментировали в Госдуме. По словам депутата Антона Горелкина, в данный момент это исключено.

YouTube по ряду причин пока не будет подвергаться блокировке в России, заверил замглавы профильного комитета Госдумы Антон Горелкин.

Прежде всего, обратил внимание он, этот видеохостинг безальтернативен, так что, несмотря на его безусловную враждебность, речи о блокировке не идет.

"Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть (Content Delivery Network, система доставки цифрового контента - ред.) по всей стране"

– Антон Горелкин

Альтернатива YouTube

Законодатель также сообщил о продолжении работы над созданием отечественных видеохостингов. Один из них - "VK видео". По словам Горелкина, сейчас он работает в тестовом режиме, а на следующий этап перейдет уже к осени.

Депутат посоветовал постепенно перебираться в российские видеосервисы - "Дзен" и в VK.