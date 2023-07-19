WhatsApp не работает по всему миру

Опубликовано: 23:56, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp испытывают сложности при его использовании. Сбой наблюдается в странах на нескольких континентах.

Приложение для обмена сообщениями и файлами WhatsApp "легло" сразу в нескольких странах, следует из данных Downdetector.

Проблематично и послать, и получить сообщение. Нестабильно работают и мобильное приложение, и веб-версия.

Больше всего на сбой жалуются в европейских странах - Нидерландах, Германии, Британии, Франции и Испании, а также в Америке.

Сложности с WhatsApp испытывают и россияне.