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WhatsApp не работает по всему миру

WhatsApp не работает по всему миру
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp испытывают сложности при его использовании. Сбой наблюдается в странах на нескольких континентах.

Приложение для обмена сообщениями и файлами WhatsApp "легло" сразу в нескольких странах, следует из данных Downdetector.

Проблематично и послать, и получить сообщение. Нестабильно работают и мобильное приложение, и веб-версия.

Больше всего на сбой жалуются в европейских странах - Нидерландах, Германии, Британии, Франции и Испании, а также в Америке.

Сложности с WhatsApp испытывают и россияне.

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