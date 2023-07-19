WhatsApp не работает по всему миру

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp испытывают сложности при его использовании. Сбой наблюдается в странах на нескольких континентах.
Приложение для обмена сообщениями и файлами WhatsApp "легло" сразу в нескольких странах, следует из данных Downdetector.
Проблематично и послать, и получить сообщение. Нестабильно работают и мобильное приложение, и веб-версия.
Больше всего на сбой жалуются в европейских странах - Нидерландах, Германии, Британии, Франции и Испании, а также в Америке.
Сложности с WhatsApp испытывают и россияне.