Взыскание наложено на счета оппозиционного издания в Грузии

Изданию Batumelebi, придерживающемуся оппозиционных взглядов, грозит закрытие: на его счета наложено взыскание, его имуществу грозит арест и продажа, офис также может быть арестован.

Служба доходов грузинского Минфина приняла решение о наложении взыскания на счета оппозиционного издания Batumelebi, об этом сообщает оно само.

Как говорится в сообщении, еще первого июля Служба доходов предупредила издание о задолженности, которую надо погасить в ближайшие пять дней.

"В противном случае будет произведено взыскание, а затем на имущество наложат арест и начнется принудительное исполнение. То есть будут проданы техническое оборудование и офис редакции"

– Batumelebi

Издание уточнило также цифры своей задолженности. Оно должно государству в рамках основной задолженности 47 тыс лари ($17,3 тыс), пеня составляет 126 тыс лари ($46,5 тыс), еще 109 тыс лари ($40,2 тыс) – штраф.

В Batumelebi добавили, что каждый месяц издание платило определенные суммы, чтобы таким образом постепенно избавиться от задолженности. После того, как перед ним замаячила угроза взыскания, Batumelebi официально попросило Службу доходов составить график погашения долга, но получило отказ.