Взрывной рост кори зафиксирован на Дону

Только за январь текущего года в регионе зафиксировано более 200 случаев заболевания корью, в то время как в 2022 году таких случаев не было, а в 2023 году за весь год корью заболело 375 человек. Все заболевшие получают лечение в полном объеме, отметил глава Ростовской области.

Глава Ростовской области, оценивая ситуацию с распространением кори в регионе, заявил о том, что распространение заболевания продолжается.

Отметим, что по данным статистики только в прошлом месяце в регионе было зафиксировано более двухсот случаев диагностирования данной болезни. В тоже время в 2022 году, случаи не фиксировались, а в прошлом году на весь год пришлось 375 соответствующих диагнозов.

«98% заболевающих – непривитые люди. Мы закупили за счет областного бюджета 16 тыс. доз вакцины по кори. У нас еще есть запас порядка 5 тыс. доз»

– губернатор Василий Голубев.

Далее он отметил, что ситуация, конечно, тревожная, однако пациенты получают все необходимое лечение, проблем с лекарствами в регионе нет.