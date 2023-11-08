Взрыв на нефтяной скважине в Турции: есть жертвы

В турецком Диярбакыре на буровой скважине произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения.

Мощный взрыв прогремел на нефтяной скважине в турецком городе Диярбакыр. В результате чего один человек получил травмы несовместимые с жизнью, а второй рабочий был ранен.

Отмечается, что взрыв был вызван сжатием газа во время буровых работ, затем на территории скважины произошел пожар.

Семья погибшего во время происшествия Ихсан Тунар, которая узнала о его смерти, торопилась на место взрыва и попала в аварию. При этом пострадали три человека.

Уточняется, что нефтяная скважина принадлежит Турецкой нефтяной акционерной компании.