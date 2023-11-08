Вестник Кавказа

Взрыв на нефтяной скважине в Турции: есть жертвы

Взрыв на нефтяной скважине в Турции: есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецком Диярбакыре на буровой скважине произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения.

Мощный взрыв прогремел на нефтяной скважине в турецком городе Диярбакыр. В результате чего один человек получил травмы несовместимые с жизнью, а второй рабочий был ранен.

Отмечается, что взрыв был вызван сжатием газа во время буровых работ, затем на территории скважины произошел пожар.

Семья погибшего во время происшествия Ихсан Тунар, которая узнала о его смерти, торопилась на место взрыва и попала в аварию. При этом пострадали три человека.

Уточняется, что нефтяная скважина принадлежит Турецкой нефтяной акционерной компании.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция сокращает поставки в Россию

Турция сокращает поставки в Россию

Сочи и Трабзон соединятся паромом

Сочи и Трабзон соединятся паромом

Турецкий оборонпром испытал первый истребитель пятого поколения

Турецкий оборонпром испытал первый истребитель пятого поколения

Турция отмечает историческое падение безработицы

Турция отмечает историческое падение безработицы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы