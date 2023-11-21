Вывоз части ГСМ из Казахстана останется под запретом?

Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов ГСМ, производящихся в стране – в первую очередь это коснется бензина и дизельного топлива.

Власти Казахстана вынесли на публичное обсуждение документ, подготовленный Минэнерго страны, МВД и комитетом госдоходов, продлевающий запрет на вывоз отдельных видов горюче-смазочных материалов: он опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов"

- проект документа

Проект совместного приказа подразумевает и исключения, в которые включены смазочные масла, а также вывоз топлива в бензобаках, "предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств".

Запрет не распространяется и на авиатопливо для научно-исследовательских работ и на топливо из опытно-промышленной партии для постановки на промышленное производство. Однако такое исключение будет сделано только при условии согласования с производителем нефтепродуктов и при наличии договора с такой организацией.

Предыдущий приказ о запрете вывоза топлива из страны был принят в августе.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Минэнерго Казахстана готовит приказ, в соответствии с которым с 12 апреля в стране будут повышены цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Такие меры будут предприняты из-за разницы цен в Казахстане и соседних странах.