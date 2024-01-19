Самый необычный аэропорт Грузии получит новый терминал

Один из самых необычных аэропортов мира, расположенный в грузинском высокогорном районе Сванетия, объявил о строительстве нового терминала. Принять участие в конкурсе на проектирование здания могут иностранные и местные компании.

В Грузии объявили о конкурсе на проектирование нового терминала аэропорта в горном районе Сванетия. Об этом стало известно через единую систему госзакупок.

Отмечается, что заявки могут подать как зарубежные, так и отечественные компании.

По опубликованным данным территория нового терминала должна составить около 900 квадратных метров. Одновременно терминал сможет обслуживать до сотни пассажиров.

Также в проект входит благоустройство земли вокруг терминала, где должна расположиться парковка на несколько десятков автомобилей.

Авиагавань Местиа вошла в десятку самых необычных аэропортов мира. Из-за необычной архитектуры здания воздушные ворота назвали "маленьким грузинским чудом".

Рейсы в высокогорный аэропорт выполняют самолеты из Кутаиси и Натахтари.