Вынужденные переселенцы возвращаются в Забух

Опубликовано: 19:50, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане началось возвращение вынужденных переселенцев в село Забух Лачинского района страны. В ближайшее время туда переселятся 20 семей.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана сообщил о скором возвращении 20 семей в населенный пункт Забух Лачинского района страны.

Сегодня состоялась жеребьевка среди семей, в которой участвовали 88 человек – 20 семей. По данным ведомства, обладателями новых двухкомнатных квартир стали четыре семьи, трехкомнатных – еще четыре семьи, восемь семей получили четырехкомнатные квартиры, а оставшиеся четыре семьи – пятикомнатные квартиры.

Ранее семьи жили в местах временного поселения, которые располагались в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе.