Вестник Кавказа

Вылетевшая с дороги машина загорелась в кювете на Ставрополье

Вылетевшая с дороги машина загорелась в кювете на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Водитель потерял управление, из-за чего автомобиль опрокинулся и загорелся в Советском районе Ставрополья. Пострадали 2 человека, в том числе и мужчина за рулем.

Автомобиль с пассажирами в Советском районе Ставрополья вылетел в кювет и перевернулся из-за того, что водитель не удержался на дороге, рассказали в Госавтоинспекции края.

"На улице Шоссейной села Солдато-Александровское, 32-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ 2114 не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием транспортного средства"

- Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате происшествия получили травмы двое – водитель и 53-летний пассажир. Остальные остались невредимы. Все они успели выйти из салона машины до начала пожара.

Водитель находится за рулем два года, однако за это время нарушил ПДД около 9 раз. В момент аварии он не был пьян.

Сейчас инспекция проводит проверки.

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