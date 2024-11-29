Вестник Кавказа

Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Праздничная молитва у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабардино-Балкарии 31 марта объявлено нерабочим днем. В республике 30 марта будут отмечать праздник Ураза-байрам.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об объявлении 31 нерабочим днем по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам.

Документ был опубликован на официальном портале руководителя республики. Постановление заключено в связи с обращением ДУМ КБР по случаю праздника.

Последователи ислама в 2025 году отметят Ураза-байрам 30 марта. Это один из главных праздников в религии, знаменующий завершение священного месяца Рамадан.

Стоит добавить, что праздничный день официально объявлен нерабочим республиках Северного Кавказа, Адыгее, Крыму, Татарстане и Башкортостане.

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