Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Кабардино-Балкарии 31 марта объявлено нерабочим днем. В республике 30 марта будут отмечать праздник Ураза-байрам.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об объявлении 31 нерабочим днем по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам.

Документ был опубликован на официальном портале руководителя республики. Постановление заключено в связи с обращением ДУМ КБР по случаю праздника.

Последователи ислама в 2025 году отметят Ураза-байрам 30 марта. Это один из главных праздников в религии, знаменующий завершение священного месяца Рамадан.

Стоит добавить, что праздничный день официально объявлен нерабочим республиках Северного Кавказа, Адыгее, Крыму, Татарстане и Башкортостане.