Выходцы из Дагестана, спасавшие людей из автобуса в Мойке, получат награды МЧС

Трое уроженцев Республики Дагестан Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов получат награды МЧС России за спасение пассажиров тонущего автобуса в Петербурге.
"Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга"
– ГУ МЧС РФ по Дагестану
Трагическое ЧП произошло в период майских праздников, в минувшую пятницу. Автобус упал в реку Мойка, погибли семеро. Причины случившегося выясняются.
Гаджиев, Гасанов и Джабраилов стали свидетелями ЧП, когда следовали на пятничный намаз. Они кинулись в ледяную воду, чтобы помочь тонущим людям.
МЧС вручит героям награды в декабре на фестивале "Созвездие мужества".
Ранее мужчины получили знаки отличия "За доблесть в спасении" от главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.