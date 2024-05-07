Выходцы из Дагестана, спасавшие людей из автобуса в Мойке, получат награды МЧС

Дагестанцы, которые спасали людей из автобуса, тонущего в реке в Санкт-Петербурге, будут отмечены наградами МЧС РФ. Трое мужчин бросились в воду, увидев автобус в воде, чтобы спасти людей.

Трое уроженцев Республики Дагестан Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов получат награды МЧС России за спасение пассажиров тонущего автобуса в Петербурге.

"Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга"

– ГУ МЧС РФ по Дагестану

Трагическое ЧП произошло в период майских праздников, в минувшую пятницу. Автобус упал в реку Мойка, погибли семеро. Причины случившегося выясняются.

Гаджиев, Гасанов и Джабраилов стали свидетелями ЧП, когда следовали на пятничный намаз. Они кинулись в ледяную воду, чтобы помочь тонущим людям.

МЧС вручит героям награды в декабре на фестивале "Созвездие мужества".

Ранее мужчины получили знаки отличия "За доблесть в спасении" от главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.