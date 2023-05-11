Опубликовано: 15:24, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выходцы из Дагестана поглумились над Вечным огнем в Нефтекумске, находясь в нетрезвом виде. Против них возбуждено дело о реабилитации нацизма.

Вечный огонь в сквере ставропольского города Нефтекумска подвергся осквернению со стороны двух выходцев из Дагестана, которые в момент глумления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 5 мая 28-летний Ислам, который в день совершения преступления отмечал свой день рождения, подошел ранним утром к Вечному огню. Вместе с ним был его 31-летний товарищ Карим

Сначала Ислам поставил свою ногу на постамент чаши Огня, а потом Карим решил справить нужду в этом же месте. Свои деяния они запечатлели на телефон.

Осквернителей быстро задержали правоохранители. Против них было заведено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").