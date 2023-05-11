РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Выходцев из Дагестана обвинили в реабилитации нацизма

Выходцев из Дагестана обвинили в реабилитации нацизма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Выходцы из Дагестана поглумились над Вечным огнем в Нефтекумске, находясь в нетрезвом виде. Против них возбуждено дело о реабилитации нацизма.

Вечный огонь в сквере ставропольского города Нефтекумска подвергся осквернению со стороны двух выходцев из Дагестана, которые в момент глумления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 5 мая 28-летний Ислам, который в день совершения преступления отмечал свой день рождения, подошел ранним утром к Вечному огню. Вместе с ним был его 31-летний товарищ Карим

Сначала Ислам поставил свою ногу на постамент чаши Огня, а потом Карим решил справить нужду в этом же месте. Свои деяния они запечатлели на телефон.

Осквернителей быстро задержали правоохранители. Против них было заведено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Как мальчик случайно ранил себя из ружья дедушки в Дагестане: детали

Как мальчик случайно ранил себя из ружья дедушки в Дагестане: детали

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version